BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

BYD im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Das Papier von BYD befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 1,1 Prozent auf 27,15 USD ab.

Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:46 Uhr um 1,1 Prozent auf 27,15 USD ab. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,01 USD nach. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 27,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.882 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 36,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,80 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,71 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,69 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,26 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

BYD gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,58 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,97 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 117.080,60 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen.

Die BYD-Bilanz für Q4 2023 wird am 26.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 10,49 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Zulieferer CATL übertrifft Gewinnerwartungen - CATL-Aktie mit Kurssprung

VW-Aktie dennoch im Minus: Volkswagen hat 2023 Umsatz und operativen Gewinn gesteigert

Bekannter Tesla-Bulle wird pessimistischer: Warnung vor möglichem Verlust bei Tesla