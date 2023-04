BYD Aktie News: BYD büßt am Nachmittag ein

Aktien in diesem Artikel BYD 26,97 EUR

Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 29,29 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 28,95 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,70 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 3.077 BYD-Aktien.

Am 29.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 32,84 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2022 bei 21,29 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 37,58 Prozent sinken.

BYD gewährte am 31.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,97 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 CNY je Aktie generiert. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117.080,60 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 115,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54.306,96 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 28.04.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 26.04.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,70 CNY fest.

Buffett-Investment BYD: BYD-Gründer kündigt neue Stoßdämpfertechnologie an und äußert sich zur Zukunft des autonomen Fahrens

UBS-Umfrage: Globales Kaufinteresse an Elektroautos rückläufig - NASDAQ-Titel Tesla bleibt führende Marke

Musk vermisst NASDAQ-Wert Tesla-Aktie im Berkshire Hathaway-Portfolio - Buffett hätte einfach "investieren können, als er die Gelegenheit dazu hatte"

