BYD Aktie News: BYD am Vormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 23:20 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,8 Prozent auf 30,60 USD. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 30,52 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 67.065 Stück.

Bei 43,61 USD erreichte der Titel am 29.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,52 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,29 USD am 26.11.2022. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 30,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 27.04.2023 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 120.173,61 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 79,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 66.825,19 CNY erwirtschaftet worden.

Am 30.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 8,75 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Bottom-Up-EV-Trend: BYD bringt Billig-Modell für unter 11.000 US-Dollar auf den Markt

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Tesla hebt Preise in mehreren Ländern an - Trendwende bei NASDAQ-Titel Tesla?

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd.

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Name Hebel KO Emittent

Keine Daten

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.