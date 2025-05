BYD Aktie News: BYD am Nachmittag leichter

BYD im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,3 Prozent auf 55,60 USD.

Die BYD-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 55,60 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 55,17 USD. Bei 55,49 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 12.888 BYD-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,25 USD erreichte der Titel am 16.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,17 Prozent. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 4,31 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,89 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BYD am 26.04.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 HKD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 178,65 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 133,60 Mrd. HKD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 01.09.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 18,46 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie knickt ein: Produktionsstart in Brasilien verzögert sich

Tesla-Aktie: Teslas Model Y wird in den Vereinigten Staaten günstiger

BYD-Absatz in Deutschland im April mit neuem Rekord - Tesla klar übertroffen