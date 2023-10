BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BYD zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 32,29 USD nach oben.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 32,29 USD. Bei 32,76 USD erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 32,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126.936 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 36,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,29 USD am 26.11.2022. Mit einem Kursverlust von 34,07 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BYD am 28.04.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,42 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,28 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 120.173,61 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66.825,19 CNY umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BYD am 30.10.2023 präsentieren. BYD dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 9,49 CNY je Aktie aus.

