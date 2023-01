BYD Aktie News: BYD am Freitagvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel

Um 09:22 Uhr ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 26,70 EUR. Bei 26,70 EUR markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 26,75 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 230 BYD-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.07.2022 auf bis zu 41,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 36,13 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,35 EUR am 15.03.2022. Abschläge von 45,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 28.10.2022 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,97 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 CNY erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 117.080,60 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54.306,96 CNY erwirtschaftet worden.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 präsentieren. Am 26.03.2024 wird BYD schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,12 CNY je BYD-Aktie.

