BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Nachmittag ins Plus

Im Frankfurt-Handel gewannen die BYD-Papiere um 04:18 Uhr 0,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 27,47 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,36 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.576 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,59 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2022 bei 18,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 49,02 Prozent wieder erreichen.

BYD ließ sich am 31.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,97 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 117.080,60 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 54.306,96 CNY umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 30.03.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 26.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,41 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Aktien von Apple-Zulieferern: Wer an den iPhone-Erfolg glaubt, muss nicht direkt in Apple-Aktien investieren

Gespräche mit NASDAQ-Wert Tesla und Co.: So will sich Indonesien ein Stück vom E-Auto-Geschäft sichern

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie vor dem Wiederaufschwung? Großaktionär Tencent bleibt optimistisch: "Tesla wird uns umhauen"

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com