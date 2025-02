BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Notierung im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 5,5 Prozent auf 49,51 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 5,5 Prozent auf 49,51 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 50,00 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 47,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.009 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 50,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 0,99 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2024 auf bis zu 23,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 52,84 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,41 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,71 CNY aus.

BYD veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,35 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,87 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 214,39 Mrd. HKD – ein Plus von 24,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 172,00 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 25.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 31.03.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 13,48 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

