BYD Aktie News: BYD am Montagmittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 1,9 Prozent auf 23,90 EUR. Bei 23,51 EUR markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,69 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 44.108 BYD-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.07.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 42,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.11.2022 auf bis zu 20,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,96 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BYD ließ sich am 31.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 117.080,60 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 54.306,96 CNY umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 28.03.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 26.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von BYD.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 5,48 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

