BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 27,50 USD.

Das Papier von BYD legte um 15:38 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,2 Prozent auf 27,50 USD. Den Tageshöchststand markierte die BYD-Aktie bei 27,94 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 27,94 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 14.970 BYD-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 36,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Am 01.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,80 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,26 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,69 CNY.

Am 31.10.2023 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,58 CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,97 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 162.150,70 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117.080,60 CNY umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 10,49 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

