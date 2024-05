BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,3 Prozent auf 28,81 USD.

Um 15:42 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 28,81 USD zu. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,62 USD aus. Bei 29,62 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Bisher wurden heute 5.192 BYD-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Am 01.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,80 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 3,04 CNY je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 29.04.2024. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,58 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 CNY je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent auf 123,42 Mrd. CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 118,32 Mrd. CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BYD am 26.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 12,05 CNY im Jahr 2024 aus.

