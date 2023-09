BYD Aktie News: BYD tendiert am Mittwochmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 29,25 EUR ab.

Das Papier von BYD befand sich um 12:01 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 29,25 EUR ab. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 29,21 EUR ein. Bei 29,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 14.062 BYD-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 11,61 Prozent wieder erreichen. Am 25.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,61 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BYD gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 120.173,61 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66.825,19 CNY umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,17 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

NASDAQ-Titel Lucid-Aktie: Tesla-Konkurrent Lucid denkt über Markteintritt in China nach

VW-Aktie gefragt: Beunruhigung über möglichen Stellenabbau bei VW Zwickau - Betriebsversammlung anberaumt

Auf diese chinesischen Aktien sollten Anleger am US-Markt achten