BYD Aktie News: BYD am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die BYD-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 25,27 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 24,85 EUR. Bei 25,07 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 6.981 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 07.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 39,56 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,35 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 37,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 28.04.2022 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 0,08 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 66.825,19 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 63,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40.991,87 CNY erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte BYD am 28.10.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 27.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,86 CNY je BYD-Aktie.

