BYD Aktie News: BYD am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BYD. Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 31,66 USD.

Die BYD-Aktie wies um 23:20 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 31,66 USD abwärts. Bei 30,76 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 34.447 Stück.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 36,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,29 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 32,75 Prozent sinken.

BYD gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 CNY je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent auf 120.173,61 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BYD am 30.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,56 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

