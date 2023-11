BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BYD. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 31,59 USD.

Die BYD-Aktie notierte um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 31,59 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 31,09 USD. Bei 31,80 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 26.468 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 36,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 12,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 21,29 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 32,61 Prozent Luft nach unten.

BYD ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 162.150,70 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117.080,60 CNY umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2023 10,42 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

