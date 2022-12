BYD Aktie News: BYD verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Der BYD-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 24,12 EUR. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,11 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 24,17 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 4.009 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 07.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 42,30 Prozent Luft nach oben. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 31,44 Prozent Luft nach unten.

Am 28.10.2022 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 117.080,60 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54.306,96 CNY erwirtschaftet worden.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 4,99 CNY im Jahr 2022 aus.

