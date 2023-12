BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

BYD im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 25,60 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die BYD-Aktie musste um 15:48 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 25,60 USD. Die Abwärtsbewegung der BYD-Aktie ging bis auf 25,06 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 25,50 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 11.909 BYD-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,27 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 29,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,91 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,60 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.10.2023 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,58 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,97 CNY je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 162.150,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BYD am 26.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 10,68 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Rivale BYD setzt auf globale Expansion: BYD launcht sein Seal-Modell in Mexiko

Das Wachstumsprofil von BYD wackelt: Experten bei Tesla-Konkurrent zunehmend skeptischer - BYD-Aktie unter Druck

NASDAQ-Titel Tesla fällt bei Verkaufszahlen in China zurück - Rivale BYD mit neuem Auslieferungsrekord