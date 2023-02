BYD Aktie News: BYD am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Die BYD-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:20 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 26,95 EUR. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,94 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,14 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 15.199 BYD-Aktien.

Bei 41,81 EUR markierte der Titel am 07.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 35,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 46,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 31.10.2022 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 117.080,60 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54.306,96 CNY erwirtschaftet worden.

Am 30.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 26.03.2024 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 5,41 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com