BYD Aktie News: BYD am Mittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BYD. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,5 Prozent auf 22,04 EUR.

Die BYD-Aktie konnte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 22,04 EUR. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,20 EUR aus. Mit einem Wert von 22,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.699 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,12 Prozent hinzugewinnen. Am 05.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 8,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,64 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,26 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

BYD veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,97 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 162.150,70 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BYD rechnen Experten am 26.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,52 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

