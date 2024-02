BYD Aktie News: BYD tendiert am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 2,2 Prozent auf 23,85 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 15:48 Uhr 2,2 Prozent auf 23,85 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 24,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 24,15 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 6.417 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 21,80 USD erreichte der Anteilsschein am 01.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 9,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,64 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 1,26 HKD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 31.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,58 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,52 CNY je BYD-Aktie belaufen.

