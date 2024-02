BYD Aktie News: BYD am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Minus bei 23,33 USD.

Die BYD-Aktie wies um 23:20 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 23,33 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 23,12 USD. Mit einem Wert von 23,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 93.489 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD an. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 55,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.02.2024 bei 21,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,56 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,26 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,64 CNY.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 31.10.2023. Das EPS lag bei 3,58 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent auf 162.150,70 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2023 10,52 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

