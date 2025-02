BYD Aktie News: BYD am Nachmittag stärker

Kurs der BYD

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Das Papier von BYD legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 3,4 Prozent auf 50,69 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 50,97 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,86 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 38.745 BYD-Aktien.

Am 21.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,97 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,56 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2024 bei 23,35 USD. Mit einem Kursverlust von 53,93 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,71 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 3,41 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 30.10.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,35 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 3,87 HKD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 214,39 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 172,00 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BYD wird am 25.03.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von BYD rechnen Experten am 31.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 13,48 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

