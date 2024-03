BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf BYD-Kurs

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 27,59 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 15:44 Uhr 0,1 Prozent auf 27,59 USD. Die BYD-Aktie sank bis auf 27,35 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,65 USD. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.723 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 36,27 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Bei 21,80 USD fiel das Papier am 01.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 20,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BYD seine Aktionäre 2022 mit 1,26 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,69 CNY je Aktie ausschütten.

BYD veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,58 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,97 CNY je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 162.150,70 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 117.080,60 CNY umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2023 10,49 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Chef zeigt sich optimistisch für chinesischen EV-Markt - Absatz über Schwellenländer steigern

Tesla-Zulieferer CATL übertrifft Gewinnerwartungen - CATL-Aktie mit Kurssprung

VW-Aktie dennoch im Minus: Volkswagen hat 2023 Umsatz und operativen Gewinn gesteigert