BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 28,10 USD abwärts.

Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:49 Uhr um 2,2 Prozent auf 28,10 USD ab. Die BYD-Aktie sank bis auf 27,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,00 USD. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 22.669 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,27 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2024 (21,80 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

BYD-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,04 CNY, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,95 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 29.04.2024. Das EPS wurde auf 1,58 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 123,42 Mrd. CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 118,32 Mrd. CNY umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BYD am 26.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 12,05 CNY je Aktie aus.

