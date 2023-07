BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Vormittag auf rotes Terrain

BYD im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 34,04 USD.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 34,04 USD. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,90 USD aus. Bei 34,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 66.932 BYD-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,35 USD erreichte der Titel am 02.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 11,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,29 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 120.173,61 CNY. Im Vorjahresviertel waren 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BYD am 29.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von BYD rechnen Experten am 28.08.2024.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,80 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

