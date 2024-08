BYD Aktie News: BYD gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Das Papier von BYD konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,9 Prozent auf 28,75 USD.

Das Papier von BYD konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,9 Prozent auf 28,75 USD. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 28,93 USD. Mit einem Wert von 28,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.524 BYD-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,80 USD) erklomm das Papier am 13.09.2023. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 12,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,80 USD. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 31,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BYD seine Aktionäre 2023 mit 3,41 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 CNY je Aktie ausschütten.

Am 29.04.2024 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,63 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 133,60 Mrd. HKD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 135,10 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 28.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 01.09.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BYD.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,33 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Erste Schätzungen: BYD legt Quartalsergebnis vor

Doch keine Tesla-Gigafactory in Mexiko? Pläne auf Eis gelegt - wegen Donald Trump

NIO, Geely, Xpeng & Co. : Chinesische EV-Hersteller investieren mehr Geld in Forschung als Tesla