BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich BYD

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 30,33 USD.

Die BYD-Aktie notierte um 15:49 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 30,33 USD. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,60 USD aus. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 11.442 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 16,39 Prozent niedriger. Am 26.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,29 USD ab. Mit Abgaben von 29,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BYD am 28.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 120.173,61 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 66.825,19 CNY eingefahren.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2023 9,17 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

