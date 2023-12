BYD Aktie News: BYD legt am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 2,0 Prozent auf 25,81 USD.

Um 15:49 Uhr stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 25,81 USD. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,58 USD zu. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 25,67 USD. Zuletzt wechselten 27.997 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,91 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 30.10.2023. Es stand ein EPS von 3,58 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,97 CNY in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 162.150,70 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden waren, um 38,49 Prozent gesteigert.

Am 26.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,68 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

