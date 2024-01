BYD Aktie News: BYD fällt am Mittag

Kurs der BYD

Die Aktie von BYD gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BYD befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,7 Prozent auf 22,50 EUR ab.

Der BYD-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 3,7 Prozent auf 22,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 22,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,30 EUR. Zuletzt wechselten 384.099 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 32,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,12 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 22,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 1,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 30.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,58 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,97 CNY je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162.150,70 CNY – ein Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 117.080,60 CNY erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 10,72 CNY in den Büchern stehen haben wird.

