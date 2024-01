BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit roten Vorzeichen

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 22,58 EUR.

Um 09:21 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,4 Prozent auf 22,58 EUR ab. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 22,18 EUR. Mit einem Wert von 22,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 257.789 BYD-Aktien gehandelt.

Bei 32,65 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (22,18 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 1,77 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 30.10.2023. Das EPS wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

BYD wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 26.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 10,72 CNY in den Büchern stehen haben wird.

