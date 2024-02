Kursverlauf

BYD Aktie News: BYD am Donnerstagvormittag in Grün

22.02.24 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 23,90 USD.

Werbung

Die BYD-Aktie konnte um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 23,90 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 24,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,15 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 74.793 BYD-Aktien. Bei einem Wert von 36,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.02.2024 bei 21,80 USD. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 9,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,64 CNY, nach 1,26 HKD im Jahr 2022. BYD ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,58 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,97 CNY erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent auf 162.150,70 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025. Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,49 CNY je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BYD-Aktie Britischer Tesla-Rivale geht der Strom aus: Liste der Pleite-Elektroautobauer wird länger Im Januar nur ein Auto verkauft: Tesla verliert in Südkorea an Boden - BYD macht sich bereit Preiskampf der E-Auto-Hersteller: Auch Rivian senkt die Preise

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com