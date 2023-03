BYD Aktie News: BYD am Vormittag gefragt

Die BYD-Aktie konnte um 22:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 25,84 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BYD-Aktie bisher bei 26,01 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,91 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 53.863 BYD-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,61 USD. Dieser Kurs wurde am 29.06.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 40,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2022 bei 21,29 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 21,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 31.10.2022 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,97 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 117.080,60 CNY gegenüber 54.306,96 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2023 erfolgen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 26.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2022 5,48 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

