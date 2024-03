BYD Aktie News: BYD macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 27,43 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:47 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 27,43 USD. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,71 USD aus. Bei 27,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 19.338 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 36,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 32,25 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,80 USD am 01.02.2024. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 20,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,26 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,69 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 31.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,58 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,97 CNY je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 162.150,70 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 117.080,60 CNY umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.03.2024 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. BYD dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2023 10,49 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Chef zeigt sich optimistisch für chinesischen EV-Markt - Absatz über Schwellenländer steigern

Tesla-Zulieferer CATL übertrifft Gewinnerwartungen - CATL-Aktie mit Kurssprung

VW-Aktie dennoch im Minus: Volkswagen hat 2023 Umsatz und operativen Gewinn gesteigert