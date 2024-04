BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag verlustreich

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 25,49 USD abwärts.

Die BYD-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 25,49 USD abwärts. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,31 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,65 USD. Bisher wurden heute 4.359 BYD-Aktien gehandelt.

Bei 36,27 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2024 (21,80 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,70 CNY.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 31.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,58 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent auf 162,15 Mrd. CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117,08 Mrd. CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte BYD am 29.04.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 23.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 12,13 CNY in den Büchern stehen haben wird.

