BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Montagmittag freundlich

Um 12:03 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 29,80 EUR nach oben. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,85 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 29,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 114.546 BYD-Aktien.

Am 08.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 41,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,12 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,61 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 30,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BYD ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 120.173,61 CNY. Im Vorjahresviertel waren 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.08.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,75 CNY fest.

Bottom-Up-EV-Trend: BYD bringt Billig-Modell für unter 11.000 US-Dollar auf den Markt

Tesla hebt Preise in mehreren Ländern an - Trendwende bei NASDAQ-Titel Tesla?

NASDAQ-Titel Tesla mit Rückgang bei Gewinn und Marge: Elon Musk setzt auf Preissenkungen - Gefahr für Tesla?

