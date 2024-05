BYD Aktie News: BYD gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BYD befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 2,7 Prozent auf 27,25 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:52 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 27,25 USD. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 27,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,50 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.977 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 33,10 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,80 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 25,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,04 CNY, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,95 CNY belaufen.

Am 29.04.2024 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 CNY je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 123,42 Mrd. CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,32 Mrd. CNY erwirtschaftet worden waren, um 4,31 Prozent gesteigert.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 26.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 12,05 CNY im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD kämpft in Deutschland: Wenig Nachfrage und Schimmelbefall

Tesla-Aktie: Elon Musk will Warren Buffett als Tesla-Aktionär - Wie wahrscheinlich ist dieser Schritt?

BYD-Aktie im Fokus: BYD lanciert NEV-Pickup-Truck