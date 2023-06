BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel BYD 29,97 EUR

Die BYD-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr stabil und notierte im NASDAQ OTC-Handel bei 33,33 USD. Im Tageshoch stieg die BYD-Aktie bis auf 33,50 USD. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 33,29 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 9.469 BYD-Aktien.

Bei einem Wert von 43,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.06.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2022 bei 21,29 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 36,12 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 27.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie vermeldet. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 120.173,61 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 66.825,19 CNY erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.08.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,80 CNY je Aktie belaufen.

