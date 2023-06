BYD Aktie News: BYD am Vormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel BYD 29,97 EUR

Die BYD-Aktie notierte um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 33,36 USD. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 33,24 USD. Bei 33,24 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 49.649 BYD-Aktien.

Am 29.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 23,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,29 USD. Dieser Wert wurde am 26.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 27.04.2023 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 CNY je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 120.173,61 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 66.825,19 CNY umgesetzt.

Am 30.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 8,80 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

