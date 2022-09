BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag fester

Die BYD-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 04:22 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 27,85 EUR. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 27,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,71 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 10.171 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,38 Prozent. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.04.2022 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 0,08 CNY je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 66.825,19 CNY gegenüber 40.991,87 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.11.2022 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,35 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

