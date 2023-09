BYD Aktie News: BYD reagiert am Vormittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BYD. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 29,77 EUR.

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 4,3 Prozent auf 29,77 EUR zu. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 29,83 EUR. Bei 29,43 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 107.193 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,65 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 9,66 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.11.2022 bei 20,61 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 30,77 Prozent sinken.

BYD veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,28 CNY je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 120.173,61 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 66.825,19 CNY eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BYD am 01.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,17 CNY je BYD-Aktie.

