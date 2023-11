BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,1 Prozent auf 30,99 USD.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:49 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 30,99 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 31,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 307.066 BYD-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 36,27 USD. 17,04 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 30.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,58 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 162.150,70 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117.080,60 CNY umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 26.03.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2023 10,42 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

So will Tesla-Konkurrent BYD den thailändischen Automarkt durchdringen - und damit Toyota den Rang ablaufen

Auf der Überholspur: Trotz schrumpfender Gewinne ist NASDAQ-Titel Tesla der Konkurrenz noch immer voraus

Porsche, BYD & Co. mit höherer System-Spannung bei Elektroautos - zieht Tesla bald nach?