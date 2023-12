BYD Aktie News: BYD am Mittag stärker

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 23,84 EUR.

Das Papier von BYD legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 23,84 EUR. Im Tageshoch stieg die BYD-Aktie bis auf 23,84 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 23,59 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 83.926 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 32,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 36,93 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 22,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 5,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.10.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,58 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,97 CNY je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent auf 162.150,70 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Am 26.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,68 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Elektroautos, Solarprodukte & Co.: USA prüfen wohl höhere Zölle auf Waren aus China

Tesla-Rivale BYD setzt auf globale Expansion: BYD launcht sein Seal-Modell in Mexiko

Das Wachstumsprofil von BYD wackelt: Experten bei Tesla-Konkurrent zunehmend skeptischer - BYD-Aktie unter Druck