BYD Aktie News: BYD steigt am Vormittag

Die Aktie von BYD zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BYD-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 26,06 USD.

Die Aktie notierte um 23:20 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 26,06 USD zu. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,58 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 112.292 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD an. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 39,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (23,91 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 30.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,58 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 1,97 CNY je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 162.150,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,68 CNY fest.

