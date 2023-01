BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag im Aufwind

Die BYD-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 27,36 EUR. Bei 27,37 EUR markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,00 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 16.665 BYD-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.07.2022 auf bis zu 41,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2022 bei 18,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 49,10 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 28.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,97 CNY gegenüber 0,44 CNY im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 117.080,60 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 54.306,96 CNY umsetzen können.

Am 30.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 26.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 5,12 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022

Tesla-Konkurrent Rivian leidet unter massiven Produktionsschwierigkeiten

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie und BYD-Aktie im Abwärtsstrudel: Chinas Elektroauto-Markt kriselt - So passen Tesla und BYD ihre Preise an

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com