BYD Aktie News: BYD am Mittag mit Aufschlag

So bewegt sich BYD

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 23,35 EUR.

Die BYD-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 23,35 EUR. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,06 EUR. Zuletzt wechselten 146.116 BYD-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,65 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Bei 22,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 5,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.10.2023 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,58 CNY gegenüber 1,97 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 162.150,70 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 117.080,60 CNY eingefahren.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 10,72 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Top-Aktien im S&P 500: Analysten ermitteln die "neuen" Magnificent Seven für 2024

Elektroautos: BYD und Tesla kämpfen in China um die Marktführerschaft - VW darf den Anschluss nicht verlieren

VW-Partner Xpeng sieht neuestes Elektrofahrzeug als "Game Changer" für die Branche