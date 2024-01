BYD Aktie News: BYD reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 3,8 Prozent auf 25,84 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 3,8 Prozent auf 25,84 USD. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,89 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 22.128 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,27 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 40,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,52 USD ab. Abschläge von 5,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BYD ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,58 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,97 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 27.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,72 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

