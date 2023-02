BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr stieg die BYD-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 27,10 EUR. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,10 EUR aus. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 26,83 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.410 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.07.2022 auf bis zu 41,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Am 15.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 47,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 31.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 117.080,60 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 54.306,96 CNY umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BYD wird am 30.03.2023 gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 26.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,41 CNY fest.

