BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Mittag ins Plus

Im Frankfurt-Handel gewannen die BYD-Papiere um 23.06.2022 12:22:00 Uhr 4,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BYD-Aktie bisher bei 37,83 EUR. Bei 37,70 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 23.669 BYD-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.06.2022 erreicht. Gewinne von 1,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2022 bei 18,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 105,29 Prozent Luft nach unten.

Am 27.04.2022 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 66.825,19 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40.991,87 CNY erwirtschaftet worden.

Die BYD-Bilanz für Q2 2022 wird am 31.08.2022 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 4,22 CNY im Jahr 2023 aus.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com