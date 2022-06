BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Nachmittag freundlich

Um 23.06.2022 16:22:00 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 37,42 EUR nach oben. Die BYD-Aktie legte bis auf 37,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,70 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 31.986 BYD-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,23 EUR erreichte der Titel am 10.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 2,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,35 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 103,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,08 CNY je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 66.825,19 CNY umgesetzt, gegenüber 40.991,87 CNY im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.08.2022 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 4,22 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie: BYD steigt in die Top 3 der Autobauer Chinas auf

Rennen um die Spitze auf dem Elektroauto-Markt: Kann Volkswagen den Nasdaq-Konzern Tesla schon 2024 überholen?

Über 22.000 Fahrzeuge in sechs Stunden verkauft - BYD Seal riesiger Erfolg in China

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com