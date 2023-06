BYD Aktie News: BYD am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel BYD 29,80 EUR

Mit einem Kurs von 33,38 USD zeigte sich die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 33,50 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 33,11 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,29 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 69.118 BYD-Aktien.

Am 29.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,61 USD an. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 23,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2022 Kursverluste bis auf 21,29 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BYD am 27.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 79,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 66.825,19 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 120.173,61 CNY ausgewiesen.

Die BYD-Bilanz für Q2 2023 wird am 30.08.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,80 CNY fest.

